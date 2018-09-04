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для юридических лиц с НДС -20% Оптовая поставка материалов от 21м³ Заказать оптом

по ГОСТ 30108-94 - 3344-83 - 8736-93 Напрямую с карьеров Московской области Заказать у поставщика

6 по Москве и 5 по Подмосковью Доставка с ближайшей перевалочной базы Заказать с ближайшей базы

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Нерудные материалы

Продажа строительных нерудных материалов напрямую с карьеров центральной России, по столичному региону Москвы и Московской области не далее 100 км от МКАД. Юридические лица могут купить нерудные материалы с НДС -20%, который делает покупку по безналичному расчёту ещё выгоднее. Строительным и автодорожным компаниям предоставляется накопительная скидочная программа от 5% и более, на весь период взаимодействия.

Физические лица получают возможность купить нерудные материалы с доставкой до своего дома, дачи, коттеджа в день обращения минимальным объёмом от 3х кубических метров. Компания по поставке нерудных материалов ООО «РК Столица», предоставляет минимальные цены на строительные материалы за счёт прямого дилерства с карьерами и местами добычи материалов, за счёт своего собственного автотранспорта и за счёт собственных перевалочных баз по всему Московскому региону. В распоряжении автопарка компании более 11 автомобилей, включающих в свой состав самосвалы КАМАЗ и тонары MAN объёмом кузова: 10-12-15-20 и 34 кубических метров. Продажа нерудных материалов, также реализуется путём участия в государственных и коммерческих тендерах и торгах, для этого у компании имеется стаж а также все необходимые документы и портфолио клиентов. Основными клиентами организации по покупку нерудных материалов являются общестроительные, муниципальные, автодорожные, инженерные организации и компании, а также частные заказчики любого достатка и статуса.

Компания РК-Столица осуществляет отгрузку нерудных материалов с карьеров и перевалочных баз которые полностью соответствуют заявленным характеристикам, указанных в ГОСТ P 8735-88, ГОСТ Р 8269.1-97, ГОСТ Р ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 3344-83 и других. Отгрузка всех нерудных материалов на строительные площадки выполняется с выдачей паспортов соответствия качества.

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