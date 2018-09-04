Поставка нерудных материалов
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Каталог материалов

Нерудные материалы

Продажа строительных нерудных материалов напрямую с карьеров центральной России, по столичному региону Москвы и Московской области не далее 100 км от МКАД. Юридические лица могут купить нерудные материалы с НДС -20%, который делает покупку по безналичному расчёту ещё выгоднее. Строительным и автодорожным компаниям предоставляется накопительная скидочная программа от 5% и более, на весь период взаимодействия.

Физические лица получают возможность купить нерудные материалы с доставкой до своего дома, дачи, коттеджа в день обращения минимальным объёмом от 3х кубических метров. Компания по поставке нерудных материалов ООО «РК Столица», предоставляет минимальные цены на строительные материалы за счёт прямого дилерства с карьерами и местами добычи материалов, за счёт своего собственного автотранспорта и за счёт собственных перевалочных баз по всему Московскому региону. В распоряжении автопарка компании более 11 автомобилей, включающих в свой состав самосвалы КАМАЗ и тонары MAN объёмом кузова: 10-12-15-20 и 34 кубических метров.  Продажа нерудных материалов,  также реализуется путём участия в государственных и коммерческих тендерах и торгах, для этого у компании имеется стаж а также все необходимые документы и портфолио клиентов. Основными клиентами организации по покупку нерудных материалов являются общестроительные, муниципальные,  автодорожные, инженерные организации и компании, а также частные заказчики любого достатка и статуса.

Компания РК-Столица осуществляет отгрузку нерудных материалов с карьеров и перевалочных баз которые полностью соответствуют заявленным характеристикам, указанных в ГОСТ P 8735-88, ГОСТ Р 8269.1-97, ГОСТ Р ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 3344-83 и других. Отгрузка всех нерудных материалов на строительные площадки выполняется с выдачей паспортов соответствия качества.

Купить нерудные материалы

 

Песок карьерный

от 500 руб./м3

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ОПГС

от 900 руб./м3

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Песчанно-гравийная смесь

от 850 руб./м3

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Пескогрунт

от 250 руб./м3

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Песок крупнозернистый

от 650 руб./м3

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Песок мытый

от 750 руб./м3

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Песок речной

от 830 руб./м3

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Песок сеяный

от 750 руб./м3

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Гравийный щебень

от 1 750 руб./м3

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Известняковый щебень

от 1350 руб./м3

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Гранитный щебень

от 1 540 руб./м3

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Фракция 20-40 мм

от 500 руб./м3

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Фракция 40-70 мм

от 1350 руб./м3

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Фракция 3-10 мм

от 1350 руб./м3

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Фракция 5-20 мм

от 1 350 руб./м3

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Плодородный грунт

от 900 руб./м3

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Почвогрунт

от 1 000 руб./м3

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Растительный грунт

от 1000 руб./м3

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Строительная глина

от 950 руб./м3

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Суглинок

от 900 руб./м3

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Торф

от 800 руб./м3

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Фракция 5-20

от 800 руб./м3

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Фракция 20-40 мм

от 800 руб./м3

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Фракция 40-70 мм

от 800 руб./м3

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Нерудные материалы по ГОСТ 25137-82

Продажа нерудных материалов осуществляется напрямую от места добычи с выдачей на руки при отгрузке всех нормативных документов и паспортов качества. Все горнодобывающие и карьерные производители лицензированы и имеют весь пакет необходимых документов на качество и соответствие. Наша организация как поставщик осуществляет продажу нерудных материалов которые полностью соответствуют качеству по ГОСТ, а именно:

  • ГОСТ 25137-82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые.»
  • ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ.»
  • ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»
  • ГОСТ 8267-93. «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных пород.»
  • ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых горных пород.»
  • ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.»
  • и т.п.

Доставка нерудных материалов

Отгрузка нерудных материалов осуществляется в день обращения в компанию, с ближайшей перевалочной базы, круглосуточно 24х7, все 365 дней в году, независимо от погоды. Все автомобили получили специальные пропуска и могут осуществить доставку нерудных материалов по территории всей Москвы за исключением района Китай-город. Доставка нерудных материалов по Московской области, как не парадоксально но дешевле за счёт более близкого расположения перевалочных баз и самих карьеров, где они и добываются.  Отгрузка и подвоз нерудных материалов на сам строительный объект, может быть организован в ночное время, для удобства заказчика, когда речь идёт о крупном капитальном строительстве и строй площадки работают в несколько смен.

Нерудные материалы РК «Столица» в цифрах

1
Cобственных перевалок в Москве и области
1
Едениц самосвалов в собственности
1
Лет на рынке
1
Обслуженных объектов за последний год

Преимущества нашей компании:

Свой автопарк
68 единиц техники в собственности.
Оперативная доставка
Осуществляем доставку стройматериалов оперативно и точно в срок.
Лучшее ценовое предложение
Гибкая ценовая политика. Предоставляем хорошие скидки при больших объемах.
Гарантия качества материалов
Мы гарантируем качество поставляемой продукции.
Любые объемы
В наличии всегда нужное количество материалов.
Работаем круглосуточно
Доставка в любое удобное для Вас время.

Как заказать нерудные материалы

  • Шаг 1
    Оформление заявки по почте или звонку
  • Шаг 2
    Расчет конечной стоимости КП
  • Шаг 3
    Внесение оплаты по договору
  • Шаг 4
    Отгрузка на объект круглосуточно 24х7

Получите коммерческое предложение

Отзывы клиентов

Хочу поблагодарить сотрудников компании ООО «Карьерка» за хорошую, оперативную работу! Брали Песок и щебень на объект в город Королев. Полное сопровождение документов и строгий пунктуальный график поставки. Большое спасибо!
Елена Малахова
Обратился в эту компанию в первый раз, до этого покупал строительные материалы у других. Все очень понравилось. Заранее обговорили время доставки, водитель за 1 час созвонился и как не странно приехал во время. Будем сотрудничать.
Алексей Насырьянов
При строительстве многоэтажного здания мы воспользовались услугами по завозу песка и щебня для формирования подушки на обратную засыпку. «Карьерка» проявили себя как надежный партнер, с великолепно отлаженной схемой работы. Отдельное спасибо за круглосуточную доставку
Исаев Владимир
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